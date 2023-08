Dalla Germania - L'Herta Berlino è in crisi e spinge per Demme: c'è l'accordo con il calciatore, possibile svolta con il Napoli

Calciomercato Napoli. Diego Demme è sempre più vicino alla cessione: il centrocampista tedesco è fuori dai programma di Rudi Garcia ed il Napoli sta cercando la quadra giusta per vendere l'ex Lipsia.

Demme all'Herta Berlino, le ultime

Demme spinge per tornare in Germania ed attende che si concretizzi l'accordo con l'Herta Berlino. Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di BerlinerKurier, il centrocampista ha già trovato da tempo la quadra economica con il club teutonico. Manca, però, l'accordo tra i due club seppur viene riportato di un'importante accelerazione avvenuta negli ultimi tre giorni.

L'Herta Berlino, retrocesso dalla Bundesliga, è in crisi in campionato e vuole dare rinforzi al proprio allenatore soprattutto a centrocampo: la richiesta specifica è appunto Diego Demme, che attende solo il via libera dal Napoli per tornare in Germania. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi.