CdM - Demme verso la cessione con l'arrivo di Gabri Veiga: c'è un club in pole position

Notizie Napoli calcio. La squadra allenata da Rudi Garcia si sta rifacendo il look in mediana, visto che dopo l'arrivo di Cajuste potrebbe esserci a breve anche quello di Gabri Veiga (con Zielinski verso il rinnovo).

Calciomercato Napoli, Demme verso la cessione

Per riequilibrare l’abbondanza in mezzo al campo che si verrebbe a creare, in casa Napoli potrebbe essere necessaria la partenza di Diego Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Sul giocatore ci sono da tempo sirene dalla Germania, con l'Hertha Berlino che è il club più interessato. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.