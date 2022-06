Deulofeu-Napoli, Gazzetta: affare da chiudere, out Politano che non ha legato con Spalletti

La rivisitazione del Napoli potrebbe essere totale o quasi, come se si trattasse di una nuova alba come scrive Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, sulla Gazzetta dello Sport.

Scrive Pedullà sul sito della Gazzetta:

"Politano vorrebbe andar via, non ha legato con Spalletti e non è reduce da un campionato memorabile, valuterà le proposte. Lozano è più dentro che fuori, Bernardeschi sondato ma tra domanda e offerta sull’ingaggio oggi c’è una differenza enorme.

Un nome è quello di Gerard Deulofeu: la richiesta è di 20 milioni più eventuali bonus, la proposta di 14-15. L’idea è quella di chiudere, con il desiderio di trovare rapidamente una sistemazione a Politano, visto che entriamo abbondantemente nei parametri della nuova era azzurra. Traduzione: per 2,5 milioni più bonus a stagione, Deulofeu firma senza pentimenti”