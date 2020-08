Del Genio: "Non capisco le scelte di mercato del Napoli, sono preoccupato per la prossima stagione"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono preoccupato per la prossima stagione, vedo tante difficoltà con queste date. Ci saranno molti ostacoli durante il corso del prossimo anno. I giocatori sicuri della permanenza a Napoli sono soltanto dieci, tanti sono in dubbio, partendo dalla questione portieri. Non capisco perché andare alla ricerca di Hateboer e Faraoni, non verranno mai a fare la riserva di Di Lorenzo. Lo stesso vale per Boga che preferisce inoltre giocare a sinistra, lì per ora c'è ancora Insigne”.