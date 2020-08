Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Io sono dell’idea che debba giocare Meret in porta. Meglio avere un difensore che sappia impostare, la nuova regola con i difensori in area mette meno pressioni ai portieri che sono meno coinvolti.