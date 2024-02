De Zerbi resta al Brighton anche il prossimo anno: spunta l'indizio di calciomercato

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano quello che può essere il futuro di Roberto De Zerbi, allenatore italiano in forza al Brighton che sta facendo divertire tutti in Premier League, in particolare i suoi tifosi.

Calciomercato: la scelta di De Zerbi

Napoli - Tanti i club a cui è stato accostato Roberto De Zerbi in questi ultimi mesi, ma l'allenatore potrebbe restare ancora al Brighton. Perché il 'The Athletic', ha annunciato che il club inglese ha già chiuso l'accordo col Nordsjaelland per l'acquisizione dell'ala ghanese classe 2004 Ibrahim Osman. Un investimento importante da 19.5 milioni di sterline, ovvero poco meno di ventitré milioni di euro. Un indizio che potrebbe portare quindi De Zerbi a restare ancora al Brighton.