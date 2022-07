Calciomercato Napoli - Il Lione ha raggiunto l'intesa con l'Ajax per Nicolas Tagliafico: 4 milioni di euro ai lancieri e contratto fino al 2025 con 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per l'argentino. E' il De Telegraaf a lanciare la notizia. Più volte il Napoli ha provato a prendere Tagliafico, poi c'è stata l'occasione Barcellona e infine andrà a giocare in Francia con il Lione.