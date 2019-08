De Paul-Napoli, Tuttosport rivela: l'entourage lo ha riproposto ad Ancelotti in questi giorni, ecco le intenzioni degli azzurri

Calciomercato Napoli - Il nome di Rodrigo De Paul non deve essere depennato totalmente dai radar del Napoli anche se le priorità dei partenopei in quella zona di campo sono altre. Secondo quanto scrive il collega Raffaele Auriemma su Tuttosport, ci sarebbero stati dei contatti tra l'entourage dell'argentino ed il Napoli:

"Chissà se Ancelotti, che ha espressamente richiesto di non parlare di mercato, abbia almeno trovato in giornata il tempo di rispondere a una telefonata di Rodrigo De Paul, o del suo entourage. L’argentino è rientrato a Udine la scorsa settimana dopo l’ottima Coppa America e ad accompagnarlo c’era Leandro Pereiro, che gestisce l’ex Valencia con il socio Agustìn Jimenez. La sua presenza non è casuale: De Paul ha dichiarato apertamente di voler fare il salto di qualità e giocare la Champions League. Gli agenti hanno provato a mettersi in contatto con Ancelotti per capire se il tecnico azzurro vedrebbe bene l’argentino nel suo progetto tecnico e se può davvero esserci il Napoli nel futuro del tuttocampista dell’Udinese che non è tuttavia prioritario nel mercato del Napoli, ma solo un’alternativa di lusso".