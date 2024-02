De Maggio: "Conte non ha rifiutato Napoli, ci sta pensando! ADL ha già pronto il piano B"

Notizie Napoli calcio. Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del possibile nuovo allenatore azzurro per la prossima stagione:

"Il preferito di Aurelio De Laurentiis resta Antonio Conte. Non è assolutamente vero che il mister pugliese abbia detto di no al Napoli. Il tecnico ci sta pensando e prenderà la sua decisione. Allo stesso modo non trovano conferme le voci che lo vorrebbero al Milan. Certamente il club rossonero è interessato al mister, ma non c'è nulla di fatto. Se Conte dovesse andare al Milan, Aurelio De Laurentiis, per quelle che sono le mie informazioni, virerebbe su Stefano Pioli".