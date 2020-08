Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ancelotti voleva Trippier a tutti i costi, ma Giuntoli con alcuni confronti disse di 'no' e decise di puntare su Di Lorenzo. Dobbiamo fare un plauso al direttore sportivo, bravo Giuntoli"