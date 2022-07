De Ligt via dalla Juve? I tifosi bianconeri provano a convincerlo al J Medical: "Resta con noi"

Vacanze finite per la Juve, al raduno ufficiale. E' rientrato anche Matthijs De Ligt; questa mattina l'olandese si è recato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito. E il messaggio dei tifosi è stato chiaro: "Resta con noi, non andare al Bayern Monaco" la richiesta al giocatore. Su De Ligt, infatti, resta forte il pressing dei bavaresi, con la trattativa tra la Juventus e i tedeschi che sta iniziando ad entrare nel vivo. Tra i pretendenti anche il Chelsea (ANSA).



