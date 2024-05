De Laurentiis vuole Gasperini! Gazzetta: è il preferito di ADL, è una pista difficile ma ci sarà un confronto con l'Atalanta

Calciomercato SSC Napoli - Ieri Giovanni Manna ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno, ad accoglierlo l’a.d. del Napoli Chiavelli, uomo di fiducia di Aurelio De Laurentiis. I due hanno avuto un lungo confronto in sede, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Manna e Chiavelli parlano dell’allenatore del Napoli

L’argomento principale del colloquio tra Manna e Chiavelli ha riguardato la scelta del prossimo allenatore del Napoli:

“La preferenza del presidente è orientata su Gasperini. Ma è una pista difficile perché l’Atalanta è già certa di disputare la Champions il prossimo anno ed è assorbita dalla finale di Europa League col Bayer Leverkusen. Per forza di cose, bisognerà attendere la fine del campionato, quando il tecnico avrà un confronto con la società in cui si deciderà se proseguire insieme o meno”