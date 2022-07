De Laurentiis può liberarsi dell’ennesimo ingaggio pesante, ecco chi può partire

Piotr Zielinski è partito dalla panchina in occasione dell’amichevole tra il Napoli e l’Adana ma questo non va considerato un indizio di mercato. Su di lui c'è il West Ham, come racconta la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis si libera di un altro ingaggio alto?

Da capire c’è proprio la volontà del calciatore perché Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions:

"Il West Ham è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio importante per portare Zielinski lontano da Napoli ed è pronto ad alzare la prima offerta formulata ai procuratori dell’ex empolese. Il polacco è uno dei calciatori più pagati del club di De Laurentiis (che si libererebbe dell’ennesimo ingaggio pesante), dall’Inghilterra sono disposti ad offrirgli molto di più, vale a dire oltre i cinque milioni netti"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli