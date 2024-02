De Laurentiis: "Osimhen via? Vedremo, clausola rescissoria molto alta! Mondiale per club? Lo merita il Napoli, la Juve non andrebbe ammessa! Superlega? Sì, se democratica"

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal FinancialTimes a Londra. Il presidente del Napoli è stato protagonista di una intervista con moderatore il giornalista James Fontanella-Khan, US Corporate Finance and Deals Editor del Financial Times.

E De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen:

Se può restare ? Chissà chi partirà, vedremo. I soldi sono l'ultimo problema per il Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti, come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Sono solo problemi sentimentali. Quando vedi un giocatore andare via è come dire addio ad un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque vada".

"Osimhen è un grandissimo giocatore, ma questo si sa. Osimhen è uno dei grandi giocatori che ha avuto il Napoli. Abbiamo avuto tante leggende come Edinson Cavani, Higuain, Lavezzi, Mertens. Osimhen è un ottimo giocatore. Ci sono tanti giocatori che si sono innamorati del Napoli. Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che se ne sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni (Zielinski, ndr). E ce ne sono altri che sono nel mirino di Real Madrid, dal PSG, dall'Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Queste squadre hanno tanti soldi, è difficile trattenere i giocatori quando a volerli sono queste squadre. Soprattutto quando i tuoi poi hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati.

E sul calcio attuale, ha aggiunto:

"Il calcio è un’industria schiava di alcune istituzioni che dovendosi mettere il vestito del comando ne hanno limitato lo sviluppo. Il calcio così si è ritrovato ad essere sempre più indebitato e schiavo della pirateria che non ha mai saputo dominare. È malato soprattutto perché è malata la sua economia, perché ai campionati si iscrivono club che non hanno la capacità economiche di competere: significa che le competizioni esistenti non offrono sufficienti proventi, nonostante le cifre che snocciola l’Uefa per le sue nuove coppe. Il calcio così non è sostenibile e si gioca troppo. E quando giochi troppo finisci per inflazionare l’interesse del pubblico.

Il calcio in tv deve essere gratis per tutti. Se vuoi recuperare pubblico devi andare in diretta tv gratis. E tu come imprenditore devi essere quello che sa raccogliere una pubblicità gigantesca. E conta anche come fai vedere il calcio. Non solo negli stadi, che in Italia sono fatiscenti e non confortevoli per il pubblico. Parlo anche della tv: non è possibile che in Formula 1 le immagini mi facciano quasi credere di essere al posto del pilota e nel calcio non sia così. Io vorrei scegliere i miei registi, e dico sempre che l’esempio di come trasmettere una partita è la finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Ma il calcio si è invecchiato anche come gioco: bisognerebbe sedersi ad un tavolo e riflettere, ma il nostro è un grande circo in cui non ti puoi fermare a pensare e quindi non puoi ribellarti".