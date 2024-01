De Laurentiis intrigato anche dalla storia personale di Mazzocchi: rivede in lui lo stesso percorso di Di Lorenzo | ESCLUSIVA

Napoli Calcio - Si è sempre detto che Aurelio De Laurentiis, prima ancora di dare il via libera ad un acquisto, sia sempre molto attento alle storie personali di quel calciatore che l'area tecnica intende mettere a disposizione del club. Il presidente, al di là dell'aspetto economico, è uno che vuole conoscere a fondo la storia dei suoi probabili nuovi calciatori anche per avere un quadro completo, o quasi, sull'uomo prima ancora che sul calciatore. Una conferma su quanto vi stiamo raccontando è ad esempio Giovanni Di Lorenzo. La sua storia, prima ancora dell'aspetto tecnico ed economico, fece breccia nel numero uno della S.S.C. Napoli che rimase folgorato da quel ragazzo 'cazzuto' partito da lontano.

Tornando alla stretta attualità, da giorni si legge di un forte interessamento del Napoli per Pasquale Mazzocchi. De Laurentiis, come accadde per Di Lorenzo, ha voluto conoscere la storia di questo ragazzo partito dal quartiere di Barra per arrivare fino a vestire la maglia della Nazionale. La storia di Pasquale è fatta di sacrifici. Da piccolo, per pagarsi scuola calcio e potersi permettere le prime scarpe da gioco, faceva il ragazzo del fruttivendolo sotto casa. Il pallone l'ha salvato da brutte strade, ha fatto la gavetta inseguendo il sogno un giorno di poter giocare in serie A. Non gli è stato regalato nulla, anzi ha dovuto faticare il doppio degli altri.

Quando si giocò Napoli-Salernitana che si concluse con il risultato di 1-1 che di fatto rimandò la festa scudetto, Mazzocchi ricevette insulti e minacce per avere avuto la 'colpa' di non essersi scansato davanti ad un Maradona pronto a festeggiare. Ecco, Pasquale è uno che ha fatto dell'onorabilità il punto cardine della sua carriera professionale nonché umana. Non è un vip, ha umiltà da vendere. Non si è montato la testa. Ricorda sempre con orgoglio da dove viene.

De Laurentiis ha dato il via libera a trattare il suo acquisto anche perché colpito dall'uomo Mazzocchi. In lui rivede un po' la storia di Giovanni Di Lorenzo. Poterlo portare un ragazzo della periferia di Napoli a vestire la maglia azzurra sarebbe per il presidente un messaggio importante anche per tutta la città. Tuttavia si sa, le trattative per chiudersi hanno bisogno di tanti altri dettagli 'rilevanti'. Possiamo però dire che ADL ha già dato il suo benestare per Pasquale. Ora resta da trovare la quadra economica tra le due società. Un aspetto non di poco conto.

