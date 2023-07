De Laurentiis ha mandato un messaggio fortissimo agli agenti di Zielinski e Lozano, sa di ultimatum

Calciomercato Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha mandato un messaggio agli agenti di due calciatori mai nominati, ovvero Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

"Champions League? Non facciamo promesse da marinaio: ho ampia fiducia in Garcia, ha esperienza al di fuori dell'Italia, ma noi siamo in ricostruzione perchè abbiamo giocatori importanti che hanno collaborato allo scudetto, però voi mi insegnate che quando uno è appagato forse il sacro fuoco all'interno in maniera involuta si spegne senza una specifica ragione. Dov'è il mio compito? Di essere molto vicino alla squadra, per cercare di riaccendere ogni volta la fiammella del fuoco sacro della competitività: non vorrei si considerassero sazi ed arrivati. Incontrerò per la prima riunione Rudi Garcia e gli scout, già abbiamo una lista di interventi: sappiamo di avere giocatori arrivati un po' alla fine del loro percorso perchè ad un anno dalla scadenza, io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma poichè questi signori sono giovani preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che ritengo stupida ed inefficace, io dico: vi sta bene così? Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto. Però quando per un anno non avrete giocato, forse varrete di meno e l'ambizione di giocare per una squadra come il Napoli non si manifesterà e voi vi guarderete allo specchio e direte: sono un povero stupido"