De Laurentiis dal prestito di Osimhen incasserà zero euro e zero bonus, cosa sarebbe accaduto se avesse detto no al Galatasaray?

Calciomercato SSC Napoli - La domanda che gira negli ambienti del mercato è la seguente: l’arrivederci di Osimhen al Napoli è stato davvero un grande affare per il presidente De Laurentiis? Ne parla Tuttosport.

La domanda su De Laurentiis e l'addio di Osimhen

Tutti a dire che “si fa così”, “le società non possono restare in ostaggio dei calciatori”: "tutto vero, ma cosa sarebbe accaduto se Osimhen avesse rifiutato anche il prestito al Galatasaray? Il Napoli gli avrebbe dovuto corrispondere 10 stipendi da 1,1 milioni netti al mese, senza che il bomber potesse essere messo a disposizione di Conte. Il Napoli ha risparmiato il suo stipendio, al prezzo di un prestito a zero euro, senza nemmeno un bonus da incassare".