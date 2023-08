Rinnovo Osimhen, nuova offerta ADL: ingaggio record storia Napoli e promessa 2024, le cifre

Calciomercato Napoli, insistono le sirene saudite per Victor Osimhen! Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a fare follie pur di trattenere l'attaccante nigeriano per un'altra stagione. Per convincerlo a firmare il rinnovo, l'offerta di ADL si spingerebbe fino ai 12 milioni di euro a stagione!

Rinnovo Osimhen

Un contratto faraonico a cifre mai viste per la SSC Napoli. Non solo: la proposta di De Laurentiis a Osimhen prevede anche una sorta di "patto" per la prossima stagione, nel 2024, con il presidente del Napoli che gli avrebbe promesso la cessione per l'anno a venire. Di tutto pur di trattenerlo un altro anno in azzurro. Per De Laurentiis la cessione è fuori discussione, perfino se arrivasse un'offerta da 200 milioni di euro.

Se da una parte Osimhen avrebbe già accettato l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, il Napoli può ancora contare su un alleato: parliamo del suo procuratore Roberto Calenda che - secondo Il Mattino - "frena e lo invita a mettere ancora in prima piano i sogni e le ambizioni sportive".