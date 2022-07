De Laurentiis chiama Giuntoli, alza l'offerta per Deulofeu e avanza una richiesta

Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, sembra essere arrivata una svolta nel calciomercato del Napoli. Trattative messe in stand by adesso subiscono una forte accelerata, come quella con l'Udinese per Deulofeu come sottolineato dal Mattino.

Calciomercato Napoli, rilancio per Deulofeu

E d’un tratto, ecco che il Napoli dopo la calma apparente delle ultime settimana, torna alla carica con l’Udinese per Gerard Deulofeu: nel pomeriggio di ieri, da Dimaro, la chiamata di De Laurentiis e Giuntoli con cui viene alzata l’offerta a 16 milioni di euro. Nessun inserimento di contropartite e la richiesta di dare una risposta entro poche ore

