De Bruyne-Napoli, Tavolieri a CN24: "Ha deciso, chiamata con Mertens decisiva! Sentirà Conte, pronto ad adattarsi economicamente"

Calciomercato Napoli, può decollare davvero il sogno Kevin De Bruyne in azzurro. A confermare la clamorosa pista è Sacha Tavolieri, collega belga ed esperto di calciomercato di SkySport svizzera, intervenuto nel corso del programma ‘CalcioNapoli24Live’ su CalcioNapoli24Tv.

Calciomercato Napoli, annuncio dal Belgio per De Bruyne

De Bruyne-Napoli, la trattativa può decollare davvero: “Da quello che possiamo dire è che De Bruyne sta aspettando la proposta che può arrivare da un momento all’altro, stanno lavorando anche oggi e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Siamo ai primi passi della discussione ma il semaforo verde era davvero la cosa più importante della trattativa ed è arrivato. Ci sono degli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, come la chiamata con Antonio Conte per un primo contatto tra le parti e poi vedremo come si evolverà la situazione".

Sulla durata del contratto: “La volontà del calciatore è solo quella di dimostrare che può giocare ancora ad altissimi livelli. Un contratto biennale più un’opzione potrebbe essere un problema rispetto a un triennale diretto, ma se tiene fede al suo obiettivo di confrontarsi in un altro campionato oltre quello inglese il problema potrebbe comunque risolversi. Bisognerà poi lavorare su un ingaggio che rientri nei parametri fissati da De Laurentiis, ma anche qui ci sono tutti i margini. La chiamata con Dries sembra sia stata decisiva e pare De Bruyne sia intenzionato a superare tutti gli eventuali paletti che potrebbero esserci adattandosi sul piano economico. Vuole tra l'altro definire la sua nuova squadra prima delle vacanze".

Napoli in vantaggio rispetto alle altre offerte? "Non sono indietro le proposte arabe e statunitensi, perché sono comunque offerte importanti. È il giocatore che ha messo in stand-by tali opportunità. De Bruyne è molto orgoglioso: quando ha visto che il City non era più interessato a rinnovargli il contratto, se l'è presa e ora vuole dimostrare di essere ancora all'altezza in Europa. La priorità è il Napoli".

Quanto inciderà la moglie in questa scelta: "La sua presenza sarà sicuramente importante, avrà un'influenza totale sulla decisione finale. Fanno tutto insieme e la famiglia conta più di tutto, il calciatore non deciderà da solo".

Se Conte dovesse andar via, cade la pista De Bruyne? "Non credo che tale chance sia vincolata alla presenza del mister, ma sicuramente la permanenza di Conte può essere un valore aggiunto".