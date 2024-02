Notizie Napoli calcio. Roberto Mancini torna in Inghilterra? E' la suggestione lanciata da Dazn sul futuro dell'ex CT dell'Italia, attuale commissario tecnico dell'Arabia Saudita.Â

Sulle tracce di Mancini, accostato in passato anche al Napoli, ci sarebbe il Chelsea che ha inserito il tecnico italiano nella short list per il futuro allenatore: il nome di Mancini piace molto alla dirigenza dei blues e non è escluso che già in questa stagione possa arrivare l'accordo per il finale di campionato.Â