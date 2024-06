Orazio Accomando, giornalista DAZN, ha riportato sul proprio profilo X gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Hermoso-Napoli:

"Nei prossimi giorni in programma un summit tra i procuratori di Hermoso, probabilmente in Sardegna. Napoli sempre in netto vantaggio sulla concorrenza. C'è ancora distanza ma resta fiducia. Si proverà a chiudere entro il 20 giugno. Giorni decisivi".