Calciomercato SSC Napoli - Il club azzurro cerca ancora il nuovo difensore, il sostituto di Kim Minjae. E fra i nomi in pole c'è ancora Kevin Danzo, sebbene il Lens vorrebbe trattenere il suo centrale.

Come racconta l'esperto di mercato di DAZN, Orazio Accomando, sta per arrivare l'affondo del Napoli per Kevin Danso:

"Nei prossimi giorni nuova offerta al Lens per Kevin Danso".