Orazio Accomando, giornalista della redazione di Dazn, ha scritto sul suo profilo di X un aggiornamento riguardo un possibile tentativo del napoli per Mario hermoso dell'Atletico Madrid:

"Il Napoli farà un tentativo per Mario Hermoso, che lascerà a zero l'Atletico Madrid. Il primo nome di Manna per rinforzare la difesa. Operazione non semplice, in quanto Hermoso vorrebbe giocare la Champions, ma gli azzurri ci proveranno".