L'Equipe, Domenighetti a CN24: "Il Lens tratta il rinnovo di Danso, ma lui mi ha fatto una confessione! Su David e Rudi Garcia..."

Joel Domenighetti, giornalista francese de L'Equipe:

“Danso seguito dal Napoli? Quest’anno al Lens sono due i calciatori destinati a lasciare la squadra, il primo è Openda e l’altro è Fofana. Se questi due dovessero partire, sono i più importanti per valore della squadra, allora il club francese proverà a trattenere Danso attraverso una nuova offerta di rinnovo. Il difensore è in scadenza nel 2026, ma nonostante ciò si lavora ad un prolungamento per allontanare le pretendenti. Il Napoli ha grande potenza economica rispetto al Lens, ma i transalpini proveranno a convincere Danso con un’offerta da 1.2 milioni all’anno.

Danso è un calciatore dalla mentalità molto aperta e non ha paura di parlare del calciomercato. A fine stagione mi disse che forse era arrivato il momento di provare una nuova avventura, però poi bisogna fare i conti con il club. Il CEO del Lens ha detto che possono partire due calciatori, ovvero Openda e Seko Fofana, con il primo destinato all’Arabia”.

Su Jonathan David del Lille: “Sostituto di Osimhen al Napoli? E’ un super giocatore, ma non è fenomenale come Osimhen. Io però lo vedo più come una seconda punta, se dovesse far coppia con il nigeriano a Napoli sarebbe una coppia pazzesca. Sono complementari dal punto di vista del gioco, per questo non vedo David come sostituto di Osimhen ma come sua spalla in attacco”.

Su Rudi Garcia: "Lo conosco molto bene, il primo anno a Napoli saranno rose e fiori. Saranno tutti contenti di lui per il suo gioco offensivo e la mentalità che porterà alla squadra".