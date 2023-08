Dalla Francia - Niente Danso per il Napoli, rifiutata anche l'ultima offerta: è fatta per il rinnovo con il Lens

Notizie Napoli calcio. Kevin Danso si allontana dal Napoli: il centrale austriaco del Lens è stato trattato lungamente dagli azzurri, ma il club transalpino ha rispedito al mittente anche l'ultima offerta da 22 milioni avanzata dalla società di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Danso si allontana

Secondo quanto riportato da Footmercato, Danso estenderà il suo contratto con il Lens per un altro anno, fino a giugno 2027. Tutto è completo e gli annunci dovrebbero essere formalizzati molto rapidamente. Il giocatore, che aumenterà il suo stipendio in modo molto significativo andando a percepire il triplo rispetto al precedente accordo, è dunque ad un passo dalla permanenza in Ligue 1.