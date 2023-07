TMW - Danso ha detto sì al Napoli, ma il Lens spara alto: pronte due alternative

Calciomercato Napoli. In club di De Laurentiis continua a sondare il mercato in cerca del sostituto di Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clusola. Tanti nomi sondati dalla società azzurra, che conta di dare presto una sterzata decisiva.

Danso-Napoli, le ultime: spuntano due alternative

Come riportato da TMW, il nome in pole position resta quello di Kevin Danso: il difensore ha dato il suo placet al passaggio al Napoli, ma resta da superare lo scoglio Lens che continua a chiedere almeno 30 milioni per il centrale austriaco classe '98.

Per questo motivo il Napoli tiene in caldo anche altri due nomi: per Max Kilman il Wolverhampton ha sparato alto, il Napoli spera che le pretese economiche possano abbassarsi nelle prossime settimane. Infine c’è Josip Sutalo della Dinamo Zagabria: c'è da battere la concorrenza di altri club, in particolare del Lipsia.