Danso è il primo della lista per sostituire Kim: gli intermediari invitano il Napoli a non mollare, la cifra

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli. La priorità sembra essere la difesa dopo la partenza di Kim: il primo nome della lista è Danso del Lens. Dal quotidiano si legge:

Al muro di Garcia manca ancora un pezzo. Il primo della lista è Danso del Lens, con i vari intermediari che invitano il Napoli a non desistere davanti alle richiesta del club transalpino che è arrivato a valutare l’austriaco (i genitori sono del Ghana) quasi 30 milioni di euro. La Roma continua a non sbottonarsi per Ibanez e quindi l’impressione è che ora ci sia Danso come favorito nella corsa alla difesa.