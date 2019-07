Il Tempo - Daniele De Rossi lascia il calcio giocato! Mancini lo aspetta nello staff dell'Italia

Mercato Roma calcio - Daniele De Rossi sembra aver deciso quale sarà il suo futuro. L'ex capitano dell'As Roma calcio, secondo quanto riportato da Il Tempo, sembra aver confermato quanto detto negli ultimi anni 'Roma e nessun altro'. Il motivo? Pare, infatti, che Daniele De Rossi abbia preso la decisione di ritirarsi per sempre dal calcio giocato.

De Rossi lascia il calcio

A meno di ripensamenti: basta con il calcio giocato. Lo riferisce 'Il tempo'. Dopo l'amaro addio al club giallorosso, l'ex capitano era intenzionato a continuare, con tante offerte ricevute in giro per il mondo. Tra le varie offerte c'erano il Boca Juniors del suo ex compagno Burdisso, i LA Galaxy e soprattutto la Fiorentina, cui a un certo punto sembrava vicinissimo. Ora Mancini lo aspetta nello staff azzurro, intanto studierà da allenatore.