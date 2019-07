Damiani: "Fekir andrà al Betis! Pepè? Ounas più 50 mln offerta faraonica. Faccio il nome di talento straordinario"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Damiani "Faccio fatica a credere che Pepè venga a Napoli perchè il campionato italiano non è più quello di riferimento e Pepè è un ragazzo molto forte che ambisce a grandi palcoscenici. Poi, non costa poco e la valutazione non è da tutti. 50 milioni più Ounas è un'offerta faraonica, poi non so quanto Pepè possa essere interessato ad un'offerta dall'Italia. So che è un ragazzo un pò particolare, ma mi farebbe piacere che arrivasse in Italia, i talenti sono sempre benvenuti. Fekir andrà al Betis Siviglia. Complimenti al club che ha preso un ragazzo straordinario ad una cifra neanche troppo elevata. Peccato per le italiane che non ci hanno pensato. Finchè non avrà fatto e superao le visite non si potrà dare la sua cessione per scontata, ma credo che la trattativa si chiuderà. Sarr del Rennais è un giocatore straordinario, ma non costa meno di 60 milioni. Vorrebbe l'Inghilterra".