Dalla Turchia - Mourinho vuole portare Anguissa al Fenerbahce

Calciomercato Napoli - Mourinho mette nel mirino Anguissa del Napoli che può dire addio a fine stagione. Il tecnico portoghese sta pensando di convincerlo ad approdare in Turchia come riportano i colleghi del Fanatik. Mourinho che avrebbe messo personalmente nel mirino il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa.

Il camerunense ha un contratto che lo lega al club partenopeo fino al prossimo 30 giugno e, nonostante il contratto includa un'opzione per un'estensione biennale, non è da escludere che Anguissa possa decidere di cambiare aria. Anche perché le pretendenti non sembrano mancargli: Monaco in Francia, Chelsea in Inghilterra e, appunto, Fenerbahce in Turchia, con lo Special One vero promoter dell'eventuale acquisto. Lo scrive il portale turco Fanatik.