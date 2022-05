Dalla Turchia - Mauro Icardi nel mirino di Napoli e Lazio

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi lascerà il PSG. Il Paris Saint-Germain ascolterà le offerte che arriveranno in estate per l'attaccante ex Inter. La punta ormai 29enne ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024 ma non rientrerebbe nei piani futuri del club di Parigi. Per questo motivo, sarebbe sul mercato in estate.

Mauro Icardi

Calciomercato Napoli, Mauro Icardi nel mirino

E secondo i giornalisti turchi, Napoli e Lazio avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. Probabilmente legato ad una possibile cessione di Victor Osimhen quest'estate da parte di De Laurentiis dinanzi ad offerte irrinunciabili. Quel che è certo, però, è che lo stipendio di Icardi non è alla portata della SSC Napoli: al momento, al PSG, guadagna 12 milioni lordi a stagione.

Ma il giornalista Ekrem Konur su Twitter scrive:

"Napoli e Lazio hanno aggiunto la stella argentina Mauro Icardi alle rispettive liste di mercato. Il PSG ascolterà le offerte che arriveranno".