Notizie Calcio Napoli – Dalla Turchia arrivano voci di mercato riguardanti un difensore del Fenerbahce in orbita Napoli. Secondo il portale Takvim.com.tr, il club azzurro starebbe osservando con attenzione le prestazioni di Ferdi Kadioglu, nome che in passato è stato già accostato al club partenopeo. Secondo i colleghi turchi pare che il club di Aurelio De Laurentiis abbia inviato un suo rappresentante alla partita di stasera tra Turchia e Lettonia per osservare da vicino il laterale difensivo.