Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da TribunDergi.com, noto portale turco, anche il Napoli si sarebbe aggiunto alla corsa per il sedicenne Alpaslan Tahsin, giovane talento di origine turca ma nato in Grecia e attualmente in forza al PAOK Komonitis. La prima squadra a muoversi per lui è stata il Getafe ma sulle sue tracce si stanno muovendo anche la Fiorentina ed il Bologna in Italia.