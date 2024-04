Dalla Turchia - Il Napoli ha l'accordo con Nelsson del Galatasaray, spuntano le cifre del primo affare di mercato

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli avrebbe già chiuso l'accordo con un difensore centrale per la prossima stagione, la voce arriva dai colleghi turchi di Fanatik.

Il Napoli ha l'accordo con Nelsson

La voce che arriva da Fanatik legherebbe il Napoli al difensore centrale danese del Galatasaray Victor Nelsson, con tanto di incontro tra emissari del club azzurro ed entourage dell'ex Copenhagen.

Il compenso previsto dal Galatasaray per la vendita di Nelsson ammonterebbe a circa 15 milioni di euro. Fonti vicine al club turco affermano che la separazione sarebbe ormai molto vicina. Il difensore danese aveva perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Davinson Sanchez a inizio stagione: secondo Fanatik, il Napoli non ha ancora contattato ufficialmente il Galatasaray, ma nel suo ultimo incontro con la dirigenza Nelsson avrebbe annunciato l'addio in estate

Chi è Victor Nelsson

Victor Enok Nelsson (Hornbæk, 14 ottobre 1998) inizia la carriera calcistica come mediano, ma nel 2017 ha iniziato ad essere schierato come difensore centrale. Per il suo stile di gioco ha dichiarato di ispirarsi a Xabi Alonso.

Cresciuto nei settori giovanili di Hornbæk e Nordsjælland, il 14 ottobre 2016, dopo aver esordito in prima squadra, ha firmato il primo contratto professionistico della durata di 4 anni. Il 6 luglio 2019 viene ceduto al Copenaghen per 3,6 milioni di € firmando un contratto quinquennale.

L'11 agosto 2021 viene ceduto per 7 milioni al Galatasaray. Il 28 dicembre, nei sedicesimi della coppa nazionale, commette un autogol al 90+9' minuto, che fa pareggiare gli avversari del Denizlispor e porta la sfida ai rigori, dove la squadra perde 5-6 e viene eliminata. Nel 2020 ha esordito nella nazionale danese; nel 2021 ha partecipato agli Europei Under-21.