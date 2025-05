Dalla Turchia - Il Galatasaray pronto al piano Osimhen da oltre 60mln! No di Victor all'Al-Hilal, il Barcellona lo ritiene troppo caro

Calciomercato SSC Napoli - Il Galatasaray ha annunciato una mobilitazione per acquisire dal Napoli Victor Osimhen, scrivono i turchi di Fanatik. Oltre alla promessa di sponsorizzazione fatta da Abdullah Kavukcu, manager e proprietario di Simit Sarayi, le risorse sono state preparate anche grazie alle iniziative di altri manager.

Fanatik parla di un investimento da 66 milioni di euro, che si sommerebbero all'accordo di prestito da 9 milioni di euro tra il Galatasaray e il Napoli, che andrebbero a raggiungere i 75 milioni di euro fissati da clausola rescissoria.

Fanatik ha appreso che i dirigenti del Galatasaray avrebber detto a Osimhen: "Vieni a giocare con noi in Champions League, resta qui per un altro anno, se vuoi possiamo mandarti di nuovo in Europa la prossima stagione". Il centravanti non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale dal Chelsea, mentre Manchester United e Barcellona riterrebbero il suo costo troppo elevato.

Un altro sviluppo si sarebbe verificato in Arabia Saudita con l'Al-Hilal: Osimhen avrebbe immediatamente rifiutato l'offerta fattagli dal club, che ha ricevuto dalla dirigenza della lega il permesso di pagare una clausola rescissoria al Napoli.