Dalla Turchia: "Il Besiktas piomba su Petagna! L'allenatore lo vuole come centravanti titolare"

Calciomercato Napoli, notizia dell'ultima ora proveniente dalla Turchia. Il quotidiano Fotomaç annuncia l'interesse del Besiktas per l'attaccante del Napoli Andrea Petagna, nuovo obiettivo del club turco per rafforzare il reparto offensivo: Petagna è stato scelto come attaccante ideale per interpretare il ruolo di centravanti nel 3-4-3 di Valerian Ismael, allenatore del Besiktas.

Il Besiktas vuole Petagna

Sembra ormai che il Napoli abbia inserito Petagna nell'elenco dei calciatori destinati a partire. Sull'attaccante, che quest'anno ha collezionato 4 gol e 5 assist in 32 presenze, senza però trovare mai la continuità adatta, si era registrato già l'interesse di tre squadre italiane: Monza, Sampdoria e Torino stanno pensando a lui per la prossima stagione, ma adesso è il Besiktas che vuole Petagna.

Andrea Petagna

La pista potrebbe concretizzarsi sul serio. Il Besiktas sta conducendo un calciomercato ricco di colpi ed ha già formalizzato gli acquisti di Romain Saiss e Gedson Fernandes e adesso si tratta di individuare il centravanti ideale per l'attacco. L'allenatore Valerian Ismael considera il calciatore ideale e il Besiktas si è già mosso per Petagna: sarebbe il nuovo centravanti titolare del club turco.