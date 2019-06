Dalla Turchia: "Hamsik vuole già dire addio alla Cina, proposta del Besiktas! Cifre e dettagli"

Calciomercato - Napoli, incredibile ipotesi per l'ex capitano Marek Hamsik: potrebbe infatti già dire addio alla Cina, dove si è trasferito soltanto il febbraio scorso dopo tanti anni nel capoluogo campano.

Calciomercato, l'ex Napoli Hamsik proposto al Besiktas: vuole tornare in Europa

Secondo quanto rivelato dai colleghi turchi di TRT Spor, Hamsik non riesce ad ambientarsi in Cina col Dalian Yifang e vorrebbe tornare in Europa: è infatti stato offerto al Besiktas da alcuni agenti. Guadagna però attualmente in Cina 11 milioni annui con bonus, per questo il Besiktas sta preparando l'offerta giusta al calciatore e al Dalian. I dirigenti turchi sono infatti pronti a fare un sacrificio per l'ex Napoli, spingendosi oltre il tetto ingaggi attualmente fissato al massimo a 2,5 milioni di euro a calciatore.