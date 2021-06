Ultime mercato Napoli - Quale sarà il futuro del difensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic? Secondo il portale turco Aksam, il Fenerbahce sarebbe molto interessato all’acquisto del calciatore ex Torino, che si libererà a parametro zero a fine giugno. Secondo Aksam, l’ex club di Elmas sarebbe in vantaggio sulla Roma per assicurarsi il centrale azzurro, provando a fare di tutto per chiudere in fretta l’affare.