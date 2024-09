Dalla Turchia - C'è il sì di Mario Rui al Besiktas! Per chiudere serve la rescissione contrattuale con il Napoli

Calciomercato Napoli - Mario Rui è un calciatore fuori lista in questo momento nel Napoli. Il portoghese si allena da solo a Castel Volturno dopo aver rifiutato ben 6 offerte vantaggiose nelle scorse settimane. Adesso però sembra potersi davvero sbloccare una sua cessione last minute. In Turchia, il calciomercato chiude tra un giorno e c'è il Besiktas che starebbe spingendo per chiudere l'accordo con il terzino classe 1991.

Mario Rui al Besiktas

Stando a quanto si legge su Fanatik, ci sarebbe anche il sì di Mario rui al trasferimento al Besiktas che però vorrebbe ingaggiarlo praticamente da svincolato senza pagare alcun indennizzo al Napoli. Quindi, per cedere Mario Rui ai turchi, bisognerebbe prima effettuare una rescissione consensuale dell'attuale contratto fino al 2026.