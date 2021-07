Dalla Turchia - Besiktas, offerta per Ounas al Napoli! Spalletti blocca la cessione

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di mercato sul Calcio Napoli e in particolare su Adam Ounas. L'attaccante algerino rientrato a Napoli dopo il prestito a Cagliari e Crotone la scorsa stagione è finito nel mirino del Besiktas, che ancora non ha trovato accordo per il trasferimento di Rachid Ghezzal.

Ounas

Calciomercato Napoli, Besiktas su Ounas

Infatti, il Besiktas ha fatto un'offerta al Napoli per Adam Ounas. Il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti però non ha approvato la cessione di Ounas e ha posto il veto alla cessione dell'algerino. L'attaccante di destra, che ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito al Crotone, è tornato al Napoli. A riportarlo è il portale turco Fotomac.