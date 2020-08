Ultime calcio mercato Napoli. Alexander Sörloth ha brillato quest'anno con la maglia del Trabzonspor, tanto da attirare anche le attenzioni del Napoli prima dell'affondo azzurro per Osimhen. Con le sue 34 presenze e 24 reti il centravanti ha attirato l’interesse di Fiorentina e Lipsia, come riporta il portale Turkiye. Il suo cartellino è di proprietà del Crystal Palace, ma il Trabzonspor può vantare un obbligo di riscatto anche se difficilmente il giocatore resterà in Turchia.