Rivoluzione in estate per il Villareal. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, circa 8 calciatori potrebbero lasciare il sottomarino giallo: Dani Rada, l'ex Napoli Victor Ruiz e Javi Fuego andranno via salvo clamorosi ribaltoni. Saranno valutate offerta anche per Samu Chukwueze, Bruno Soriano, Alfonso Pedraza e Pablo Fornals, finito nel mirino della SSC Napoli già dalla scorsa finestra di mercato.