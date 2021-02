Calciomercato - Stevan Jovetic può tornare in Serie A. Secondo quanto riportato dai colleghi di Todofichajes, Stevan Jovetic può finire per giocare di nuovo alla Fiorentina. Il calciatore serbo potrebbe finire a giocare per i viola nel nuovo progetto di Rocco Commisso. Jovetic vuole lassciare il Monaco e a giugno andrà in scadenza di contratto. L'ostacolo resta l'ingaggio, attualmente percepisce 3,4 milioni all'anno. Ha vestito la maglia viola dal 2008 al 2013.