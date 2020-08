Dalla Spagna - Spunta l'idea Suarez per l'attacco della Juventus

Calciomercato - La Juventus pensa a Luis Suarez. Una vera bomba di mercato quella lanciata dal Mundo Deportivo in queste ore. Non un'utopia pensare che la Juventus voglia puntare su un profilo di questo calibro, ma difficile comunque ipotizzare un arrivo dell'uruguaiano in bianconero, sia per i costi che per l'età piuttosto avanzata.

Il numero 9 del Barcellona Luis Suarez potrebbe diventare il nuovo centravanti della Juventus. La delusione enorme maturata con il Bayern Monaco in Champions League potrebbe spingere l'ex attaccante di Liverpool ed Ajax a trasferirsi per l'ultima grande esperienza della sua carriera.

All'età di 33 anni, dopo 6 stagioni in maglia blaugrana, potrebbe dunque essere arrivato il momento di una nuova avventura per l'uruguaiano. La Juventus cascherebbe a pennello, vista l'esigenza di prendere un centravanti che vada a sostituire il partente sicuro Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino con ogni probabilità tornerà in patria per chiudere la propria carriera con la maglia del River Plate, ed è pronto a liberare il posto da punta centrale.

Juventus, arriva Suarez?

Difficile dirlo ad oggi, ma come riportato dal Mundo Deportivo l'idea c'è e potrebbe diventare concreta nel giro delle prossime settimane. Ovviamente né per il Barcellona né per Suarez c'è la necessita di andare via, ma dinanzi ad un'offerta importante per entrambi, ecco che la situazione potrebbe cambiare.

Inizialmente la Juventus sembrava esser proiettata a prendere un centravanti relativamente giovane. Fin qui i nomi circolati erano quelli di Milik, Zapata e Jimenez, ma tutti quanti sembrano destare non pochi dubbi al neo allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo. Un profilo come Suarez, senza dubbio più attempato di quelli appena nominati ma anche più esperto, porterebbe una ventata di entusiasmo non indifferente all'ombra dell'Allianz Stadium.

Nell'ultima stagione Suarez ha messo a segno 16 gol e collezionato 8 assist in 28 partite giocate: un bottino non indifferente nonostante il duro infortunio subito. In effetti l'unica pecca dell'uruguaiano è rappresentata proprio da questa possibilità di incappare nuovamente in vari acciacchi fisici, vista anche la non tenera età. Tutte considerazioni che la Juventus sta facendo in queste ore prima di tentare un possibile affondo.