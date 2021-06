Dalla Spagna - Sfumato Wijnaldum, il Barcellona si fionda su Fabian Ruiz: contatti con l'entourage

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Continuano a rincorrersi le voci relative al futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, infatti, negli ultimi giorni è stato accostato in maniera importante al Real Madrid ed al Paris Saint Germain, oltre che al Barcellona. In tal senso ora potrebbe diventare una priorità per la società catalana. Stando a quanto raccontato da "Catalunya Radio", sfumato Wijnaldum (destinato al PSG), i catalani hanno allacciato rapporti con l'entourage del numero 8 del Napoli e chissà che questa pista non possa prender piede nei prossimi giorni.

