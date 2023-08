Notizie Calcio Napoli - Il futuro di Hirving Lozano è ancora incerto e le voci di mercato continuano a susseguirsi. Il collega spagnolo Javi Corbelle riporta delle indiscrezioni sul futuro del messicano:

"Aggiornamento Hirving Lozano Al-Ittihad ha chiesto di Hirving Lozano al Napoli sarebbero disposti a OFFRIRE 31 milioni, 4 in bonus. In questo momento vogliono ingaggiare il giocatore di Napoli. Ad ora non sono conosciute la sua voltà e le possibili cifre del suo ingaggio".