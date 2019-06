Dalla Spagna - Milan, Maldini vola a Ibiza: spunta la foto dell'incontro con Theo Hernandez a lungo accostato al Napoli [FOTO]

Il Napoli è alla ricerca di quello che sarà l'erede di Mario Rui, con le valigie pronte, e tra i tanti nomi seguiti in maniera concreta dal ds Cristiano Giuntoli c'è stato a lungo anche Theo Hernandez. La pista, poi, nelle ultime settimane si era un po' raffreddata ma a quanto pare per il laterale del Real Madrid il futuro potrbebe comunque parlare italiano. Da una foto pubblicata da "Chiringuito TV", nota TV spagnola, si vede il terzino durante un incontro con Paolo Maldini, il direttore tecnico del Milan che da qualche tempo sarebbe sulle sue tracce. Chissà, dunque, che non possa vestirsi dei colori rosso e nero nella prossima stagione.