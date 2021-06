Dalla Spagna - Maksimovic piace al Valencia, anche il Betis sul difensore

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di 'Plaza Deportiva', il Valencia sarebbe interessato a mettere sotto contratto Nikola Maksimovic.

Il centrale serbo finirà il suo contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno per poi poter firmare con la sua prossima squadra.

La stampa spagnola lo reputa un'affare deifficile visto che il giocatore non avrebbe nessuna intenzione di abbassare le sue pretese economiche rispetto a quanto percepiva in azzurro.

Anche la concorrenza non manca visto che sul difensore ci sono anche il Betis, il West Ham e altre squadre italiane.