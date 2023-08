Notizie e aggiornamenti sul possibile trasferimento di Lo Celso lontano dal Tottenham. Il centrocampista che piace al Napoli potrebbe partire gli ultimi giorni di mercato, ci sono ora degli aggiornamenti.

Calciomercato Napoli: occasione Lo Celso, le ultime

Secondo i colleghi di Relevo, Giovani Lo Celso resterà al Tottenham a meno che non arriverà un'offerta ufficiale a titolo definitivo per il trasferimento del giocatore. Dopo l'incontro odierno tra l'entourage di Lo Celso e il Tottenham, è emerso che l'argentino non partirà in prestito.